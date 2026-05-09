SAHA 2026'da yerli sistemlere talep yağdı

SAHA 2026, Türkiye tarihinin en büyük ihracat başarılarından birine sahne oldu. "İHA, Kamikaze sistemler ve Akıllı Mühimmat" odağında gerçekleşen dev satışların, Türk ekonomisinin cari açığını kapatmada kısa vadede "can suyu" olması bekleniyor.

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu gurur tablosuna dikkat çekerek, "SAHA 2026'da ülke olarak tarihi bir rekora imza attık. Firmalarımız yaklaşık 8 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı." dedi.

Fuar süresince gerçekleştirilen 164 imza töreninin büyük bir kısmını, Orta Doğu ve Avrupa ülkeleriyle yapılan stratejik iş birlikleri oluşturdu. Savunma analistleri, özellikle Avrupa’nın artan güvenlik ihtiyacı ve Orta Doğu’nun teknoloji modernizasyonu talebinin, Türk sistemlerine olan ilgiyi zirveye taşıdığını vurguluyor.

MIZRAK, K2 ve KIZILELMA sahada

Dünyanın en büyük İHA ihracatçısı olan Baykar, fuarda feda edilebilir sınıf ve akıllı dolanan mühimmat teknolojisinde çığır açan K2, MIZRAK ve Sivrisinek platformlarını ilk kez sergiledi. Özellikle otonom kabiliyetleriyle dikkat çeken MIZRAK ve stratejik operasyonların yeni aktörü K2, lansmanla birlikte uluslararası heyetlerden ilk taleplerini alarak sözleşme aşamasına geçti.

Ayrıca Baykar ile Endonezya merkezli Republikorp arasında imzalanan Bayraktar KIZILELMA Çerçeve Anlaşması, insansız savaş uçağı teknolojisinde Türkiye’nin küresel liderliğini perçinledi.

Bölgesel caydırıcılığın zirvesi: YILDIRIMHAN

Fuarın en stratejik duyurularından biri, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından açıklanan kıtalararası balistik füze YILDIRIMHAN oldu. Hipersonik özellik taşıyan ve Mach 9 ile 25 arasındaki hızlara ulaşabilen YILDIRIMHAN, mevcut tüm hava savunma sistemlerini aşma kabiliyetiyle bölge ülkeleri üzerinde muazzam bir caydırıcılık etkisi yarattı. 3 bin kilogramlık patlayıcı yükü ve 4 roket motoruyla bu sistem, Türkiye’nin savunma derinliğini kıtalararası boyuta taşıdı.

"Mavi Vatan" ve hava savunmada gövde gösterisi

Denizlerdeki hakimiyeti artıracak otonom sistemler de fuarda ilk kez görücüye çıktı. Kayacı Savunma’nın geliştirdiği kamikaze insansız deniz aracı CELLAT ile STM’nin yeni nesil YAKTU KİDA’sı "Mavi Vatan"ın yeni muhafızları olarak tanıtıldı. ASELSAN ise "Çelik Kubbe" projesi kapsamında GÖKALP, GÖKBERK ve EJDERHA 210 gibi yüksek teknolojili sistemlerini sergileyerek, dron tehditlerine karşı "sıfır hata" vizyonunu ortaya koydu.

Stratejik ortaklıklar ve teknoloji ihracatı

Fuar kapsamında dikkat çeken diğer önemli imzalar ise şunlar oldu;

ASELSAN; Endonezya ordusuyla İnsansız Deniz Araçları faydalı yükleri ve haberleşme sistemleri için iki dev sözleşme imzaladı. STM; 1000 kilometreyi aşan menziliyle kamikaze İHA KUZGUN’u tanıttı. ROKETSAN; NEŞTER ve CİRİT Anti-İHA dahil 4 yeni sistemini vitrine çıkardı. MKE; 50’den fazla ürünün yanı sıra yeni füzesi ENFAL-17’yi ilk kez sergiledi ve ABD’li Century Arms ile tüfek ihracat anlaşması imzaladı. ARCA Savunma; Estonya'da kurulacak üretim tesisi için imzaları atarak Avrupa’da kalıcı bir üretim üssü hamlesi yaptı. TUSAŞ; Milli Muharip Uçak KAAN için tedarik sözleşmesi imzalarken, TEI ile ANKA ve AKSUNGUR için 100 motorluk dev bir anlaşmaya imza attı.

Ekonomiye doğrudan katkı

İmzalanan 8 milyar dolarlık paket, sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda Türk ekonomisi için stratejik bir kazanım olarak değerlendiriliyor. Yüksek katma değerli savunma sanayii ürünlerinin ihracat kilogram değerinin genel ihracat ortalamasının çok üzerinde olması, cari açığın finansmanında kritik bir denge unsuru oluşturacak. Bugün sona erecek fuarın ardından, yeni teslimat takvimlerinin ve ek siparişlerin sektörü 2026 yılı sonuna kadar yoğun bir üretim hattında tutması bekleniyor.