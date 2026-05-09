Gündem
TRT Haber 09.05.2026 12:07

Özgür Özel hakkında resen soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, bir televizyon programındaki ifadeleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla resen soruşturma başlattı.

[Fotograf: AA]

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 8 Mayıs 2026 tarihinde bir televizyon kanalında yayımlanan programda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sarf ettiği sözlerin incelendiği belirtildi.

Söz konusu ifadelerin; kamu düzeni ve barışını bozmaya elverişli, halkı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan nitelikte olduğu değerlendirmesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi;

08.05.2026 tarihinde bir televizyon kanalında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yönelik sarf edilen aleni sözlerin; kamu düzeni ve barışını bozmaya elverişli, halkı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan ifadeler içerdiğinin değerlendirilmesi üzerine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK’nın 217/A maddesi kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır.

