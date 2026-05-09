Gündem
TRT Haber 09.05.2026 10:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yer almadığı bir Avrupa mimarisi eksik kalacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin AB üyeliği sürecindeki stratejik önemine vurgu yaparak, "Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye ihtiyacı, Türkiye’nin Birliğe olan ihtiyacından daha fazladır, gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır" dedi.

[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında Avrupa bütünleşmesinin temellerini atan Schuman Deklarasyonu’nun açıklandığı 9 Mayıs Avrupa Günü’nün, barış, iş birliği ve karşılıklı saygıya dayalı ortak bir gelecek inşa etme hedefinin somut bir göstergesi olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği'nin dayandığı kuralların bugün çok boyutlu krizlerle eş zamanlı olarak sınandığına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

Avrupa bütünleşmesinin temellerini atan Schuman Deklarasyonu’nun açıklandığı 9 Mayıs Avrupa Günü, Avrupa Birliği’nin sembollerinden biri olduğu kadar kıtamızda barış, iş birliği ve karşılıklı saygıya dayalı ortak bir gelecek inşa etme hedefinin de somut göstergesidir. Bundan 76 yıl önce temelleri atılan Avrupa Birliği’nin dayandığı kurallar, çok boyutlu krizlerle aynı anda sınanmaktadır. Küresel ölçekte etkileri hissedilen savaşlar, siyasi krizler ve ekonomik zorluklar Avrupa Birliği’nin daha kapsayıcı ve birleştirici politikalar izlemesini zaruri hale getirmiştir.

Avrupa Birliği’ne aday ülke olan Türkiye, bu sürecin asli ve vazgeçilmez unsuru olmaya devam etmektedir. Bugün gelinen noktada, Türkiye’nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı, krizleri yönetme kapasitesinde zafiyet yaşayacağı açıktır. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye ihtiyacı, Türkiye’nin Birliğe olan ihtiyacından daha fazladır, gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır.

"Kazan-kazan" ve "Ahde vefa" vurgusu

Türkiye olarak, ahde vefa ilkesi temelinde tam üyelik perspektifiyle Avrupa Birliği’yle ilişkilerimizi kazan-kazan anlayışıyla ilerletme iradesine sahibiz. Bu samimi iradenin Avrupa Birliği tarafından da sergilenmesini bekliyoruz. Bu düşüncelerle 9 Mayıs Avrupa Günü’nün, ortak coğrafyamızda barış, huzur ve dayanışmaya vesile olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımız başta olmak üzere, Avrupa halklarının Avrupa Günü’nü tebrik ediyorum.

Recep Tayyip Erdoğan
