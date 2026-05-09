Özkan Yalım'dan Özgür Özel iddiası: Kurultay öncesi 1,2 milyon TL verdim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Uşak Belediyesi’ne yönelik yürütülen ‘rüşvet’ soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım etkin pişmanlıktan yararlanmak için savcılığa başvurdu. Yalım ifadesinde, 2023 CHP kurultayı öncesi kongre masrafları için o dönem CHP Grup Başkanı olan Özgür Özel’e toplam 1 milyon 200 bin lira verdiğini iddia etti.

"200 bin TL'yi Özgür Özel'in Manisa'da bulunan evine nakit olarak götürdüm. Eve yaklaşınca Özgür Özel'i telefon uygulamasından aradım. Kendisi bana parayı evin bahçe duvarı üzerinde, poşet içerisinde bırakmamı söyledi. Ben de dediği şekilde 200 bin TL'yi poşet içerisinde Özgür Özel tarafından alınmak üzere evin bahçesinin duvarına bıraktım ve oradan ayrıldım. 1 Milyon TL'yi ise Denizli'de CHP İl Başkanlığı binası yakınında Özgür Özel’in yakın arkadaşı olarak bildiğim Demirkan isimli şahsa Özgür Özel'in talimatıyla çanta içerisinde nakit olarak teslim ettim."

Özkan Yalım’ın iddiaları arasında, kurultay delegesi olduğu dönemde Özgür Özel’in genel başkan seçilmesi için delegelerle görüştüğü ve destek çalışmaları yaptığı da yer aldı.

Etkin pişmanlık ifadesinde ayrıca, Uşak Belediyesi adına alınan aracın VIP dönüşüm işlemlerinin İstanbul’daki bir firmada yaptırıldığını öne sürdü.

"İki aracın da VIP’ye çevrilme işlemlerinin faturası Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri Şirketi üzerinden ödendi. Uşak Belediyesine ait aracın VIP dönüşüm işlemi için 25 bin avro + KDV şeklinde bir ödeme yapıldığını, Özgür Özel'in kullanımına tahsisli aracın VIP’e dönüşüm işlemleri için 170 bin avro + KDV şeklinde bir ödeme yapıldığını hatırlıyorum."

İfadedeki iddialar arasında, iki araç için başlangıçta ayrı fatura düzenlendiği ancak daha sonra tek faturada birleştirildiği de var.

Özkan Yalım, yapılan işlemler nedeniyle pişman olduğunu ve oluşan kamu zararını gidermek istediğini de ifade etti.