Dünya
AA 09.05.2026 08:01

Çin'in ihracatı Orta Doğu'daki savaşın etkilerine rağmen güçlü artış kaydetti

Çin'in ihracatı, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan çatışmanın küresel ekonomide etkilerinin hissedildiği nisan ayında güçlü performans göstererek aylık rekor seviyeye ulaştı.

Çin Gümrükler Genel İdaresi, Nisan 2026 dönemini kapsayan dış ticaret verilerini açıkladı. Bu dönemde Çin'in ihracatı, yıllık yüzde 14,1 artışla 359,4 milyar dolara, ithalatı ise yüzde 25,3 artışla 274,6 milyar dolara yükseldi.

Nisanda 84,8 milyar dolar olan dış ticaret fazlası, marttaki 51,1 milyar dolarlık fazlaya kıyasla belirgin artış kaydetti.

Orta Doğu'daki savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki kesinti nedeniyle dünyada enerji, hammadde ve ulaştırma maliyetlerinin arttığı bir dönemde Çin'in ihracatı aylık rekor seviyeye ulaşarak küresel ekonomideki dalgalanmalara karşı direnç işareti verdi.

İhracattaki artış mart ayındaki yıllık yüzde 2,5 artışın üzerine çıkarken, ithalat artışı marttaki yüzde 27,8'lik artışın altında kalsa da yükseliş ivmesini sürdürdü.

İthalattaki artışta, enerji ve ham madde fiyatlarındaki yükselişin etkisi görüldü. Çin, bu dönemde 38,4 milyon ton petrol ithal etti. Petrol ithalatının hacmi yüzde 20 azalsa da parasal değeri yüzde 13,2 arttı.

- Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği, savaş nedeniyle kesilmişti

Orta Doğu'daki savaş, küresel mal ve enerji ticareti açısından kritik geçiş hattı olan Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin büyük ölçüde kesilmesine yol açmıştı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Katar, Irak ve İran'ın hidrokarbon kaynaklarını dünya pazarlarına ulaştıran Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 25'inin, sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin ve gübre ticaretinin yaklaşık yüzde 30'unun ana güzergahı konumunda bulunuyor.

Çin'in ithal ettiği petrolün yaklaşık yüzde 45'i, sıvılaştırılmış doğal gazın yüzde 30'u Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndan geçerek ülkeye ulaşıyor.

Boğazdaki tanker trafiğindeki kesintiler, küresel petrol tedarikinde aksamalara ve petrol fiyatlarında artışa yol açmış durumda.

