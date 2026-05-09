Açık 13ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.05.2026 00:31

BM: İsrail, Batı Şeria'da geçen yıldan bu yana yaklaşık 40 bin Filistinliyi yerinden etti

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da son bir yılda yaklaşık 40 bin Filistinliyi yerinden ettiğini bildirdi.

BM: İsrail, Batı Şeria'da geçen yıldan bu yana yaklaşık 40 bin Filistinliyi yerinden etti

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirme yaptı.

Batı Şeria'daki son gelişmelerle ilgili BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin raporlarını paylaşan Haq, mayıs ayının ilk haftasında İsrailli işgalcilerin Filistinlilerin evlerini yıkmaları sonucu aralarında 24 çocuğun da bulunduğu 42 kişinin yerinden edildiğini belirtti.

Haq, "Geçen yılın başından bu yana Batı Şeria genelinde yaklaşık 40 bin kişi yerinden edildi." dedi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın tüm kentlerinde, İsrail ordusunun baskınları ve koruma altındaki Filistin topraklarını gasbeden silahlı İsrailliler, bölgenin asli unsuru Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırganlıklarını aralıksız sürdürüyor.

En son Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentine bağlı Şuyuka beldesinde, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli işgalcilerin ağır yaraladığı Filistinli bir baba ve oğlunun görüntüleri sosyal medyaya yansımıştı.

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Batı Şeria
Sıradaki Haber
İran Savaşı'nın öteki yüzü: Hangi şirketler rekor kar sağladı?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:40
İstanbul'un 3 ilçesinde bazı yollar trafiğe kapatılacak
00:30
Bakan Çiftçi: Sahipsiz hayvanların yüzde 80'i toplandı, ekime kadar hepsini toplayacağız
00:22
İran Savaşı'nın öteki yüzü: Hangi şirketler rekor kar sağladı?
00:37
Atama kararları Resmi Gazete'de
00:01
ABD, Venezuela'da bir reaktördeki zenginleştirilmiş uranyumu ülkeden çıkardı
23:35
FAO: Küresel gıda fiyatları enerji ve jeopolitik baskıyla son 3 yılın zirvesinde
TCG Anadolu, SAHA 2026'da vatandaşların ziyaretine açıldı
TCG Anadolu, SAHA 2026'da vatandaşların ziyaretine açıldı
FOTO FOKUS
ODTÜ'de Türk bayrağımıza saygısızlık: 6 gözaltı
ODTÜ'de Türk bayrağımıza saygısızlık: 6 gözaltı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ