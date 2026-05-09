Çok Bulutlu 18.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.05.2026 11:23

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 736'ya yükseldi

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 736'ya ulaştı.

Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 736'ya yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'te başlayan saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, son 48 saatte biri enkaz altından çıkarılan 5 Filistinlinin naaşı ile 15 yaralının hastanelere getirildiği belirtildi.

Buna göre Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 850 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 433 kişinin yaralandığı, 770 kişinin cenazesinin enkaz altından çıkarıldığı ifade edildi.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında ayrıca, Adli Tıp Kurumu'nun nisan ayının başından bu yana kayıp dosyaları ve ihbarları değerlendirerek tamamladığı ve onayladığı verilerin ardından toplam can kaybına 103 kişinin daha eklendiği bilgisine yer verildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 736'ya, yaralı sayısının da 172 bin 535’e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlen binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

ETİKETLER
İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze İsrail
Sıradaki Haber
İsrail'den ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 9 belde için saldırı tehdidi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:31
SAHA 2026'da yerli sistemlere talep yağdı
10:37
İsrail'den ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 9 belde için saldırı tehdidi
10:35
Mavi Vatan’da tarihi gün: Milli mini denizaltı ilk kez suya indi
10:32
Yılın ikinci enflasyon raporu perşembe günü açıklanacak
10:38
ABD ve İran ateşkes teklifi için yanıt bekliyor
10:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yer almadığı bir Avrupa mimarisi eksik kalacaktır
TCG Anadolu, SAHA 2026'da vatandaşların ziyaretine açıldı
TCG Anadolu, SAHA 2026'da vatandaşların ziyaretine açıldı
FOTO FOKUS
Mavi Vatan’da tarihi gün: Milli mini denizaltı ilk kez suya indi
Mavi Vatan’da tarihi gün: Milli mini denizaltı ilk kez suya indi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ