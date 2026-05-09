Al Jazeera 09.05.2026 11:35

Kızıl Meydan’da Zafer Günü kutlandı: Silahlar yer almadı

Rusya, İkinci Dünya Savaşı’ndaki zaferini kutladığı geleneksel Zafer Günü geçit törenini, güvenlik endişeleri nedeniyle son yirmi yılın en dar kapsamlı programıyla gerçekleştirdi.

Kızıl Meydan'da Zafer Günü kutlandı: Silahlar yer almadı

Rusya’nın Nazi Almanyası’nı mağlup etmesinin yıldönümü vesilesiyle Moskova’daki Kızıl Meydan’da düzenlenen geleneksel Zafer Günü törenleri bu yıl radikal değişikliklerle başladı. Normal şartlarda Rus askeri gücünün gövde gösterisine dönüşen törende, yaklaşık yirmi yıldır ilk kez tanklar, füzeler ve ağır silahlar yer almadı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, bu kısıtlı formatın "mevcut operasyonel durum" ve Ukrayna’dan gelebilecek saldırı tehditleri nedeniyle tercih edildiğini belirterek ek güvenlik önlemlerinin alındığını vurguladı.

Trump: Ateş ilan edildi

Törenlerin arifesinde ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna'nın cumartesiden pazartesiye kadar sürecek bir ateşkes ve esir değişimi konusunda anlaştığını duyurdu. Trump bu gelişmeyi savaşın sonunun başlangıcı olarak nitelendirse de taraflar arasındaki gerilim tören alanına yansıdı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya'nın güvenlik endişeleriyle alay eden açıklamalarına Moskova'dan sert yanıt gecikmedi. Rus yetkililer, kutlamaların herhangi bir saldırıyla sabote edilmesi durumunda Kiev merkezine yönelik büyük bir füze saldırısı düzenleneceği tehdidinde bulundu.

Bu yıl sınırlı kutlama yapıldı

İkinci Dünya Savaşı sırasında 27 milyon insanını kaybeden Rusya için ulusal hafızanın en hassas noktalarından biri olan Zafer Günü, bu yıl sadece askeri birliklerin yürüyüşü ve savaş uçaklarının geçişiyle sınırlandırıldı.

Beşinci yılına giren Ukrayna savaşı ve artan drone tehditleri sebebiyle tarihinin en sessiz ve sıkı korunan organizasyonlarından biri haline geldi.

TCG Anadolu, SAHA 2026'da vatandaşların ziyaretine açıldı
Mavi Vatan’da tarihi gün: Milli mini denizaltı ilk kez suya indi
