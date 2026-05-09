Dünya
CNN International 09.05.2026 12:14

Denver Havalimanı’nda pistteki yayaya uçak çarptı

Denver'dan Los Angeles'a gitmek üzere havalanan Frontier Airlines uçağı, kalkış sırasında pistte bulunan bir yayaya çarptı. Olay sonrası kabini duman kaplayan uçak tahliye edildi.

Denver Havalimanı'nda pistteki yayaya uçak çarptı

Denver Uluslararası Havalimanı’nda cuma gecesi yerel saatle 23.19 sularında sivil havacılık tarihinde ender görülen bir kaza yaşandı.

Los Angeles seferini gerçekleştirmek üzere pistte hızlanan Frontier Airlines’a ait Airbus A321 tipi uçak, o sırada pistte yürüyen bir kişiye çarptı. İçinde 224 yolcu ve 7 mürettebat bulunan uçak, çarpışmanın hemen ardından kalkışı iptal ederek acil duruş yaptı.

Uçak tahliye edildi

Çarpışmanın etkisiyle uçağın kabininde dumanlar yükselirken, motor kısmında kısa süreli bir yangın meydana geldi. Pilotların hızla müdahalesi ve Denver İtfaiyesi'nin yangını söndürmesinin ardından, uçaktaki 231 kişi güvenlik gerekçesiyle tahliye kaydırakları kullanılarak pistten uzaklaştırıldı.

Uçuş takip verileri, uçağın kalkıştan vazgeçtiği sırada yaklaşık 235 kilometre hıza ulaştığını ortaya koydu.

Havalimanı güvenliği sorgulanıyor

Hava trafik kontrol kayıtlarına yansıyan seslerde, pilotun kontrol kulesine "Birine çarptık, pistte yürüyen biri vardı" dediği duyuldu. Havalimanı yetkilileri, bir sivilin en üst düzey güvenlik önlemlerinin uygulandığı piste nasıl girdiği konusunda geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Olayın meydana geldiği pist incelemeler tamamlanana kadar hava trafiğine kapatılırken, havayolu şirketi yaşanan olaydan dolayı derin üzüntü duyduklarını açıkladı.

ETİKETLER
Uçak Kazası Hava Yolu ABD
TCG Anadolu, SAHA 2026'da vatandaşların ziyaretine açıldı
TCG Anadolu, SAHA 2026'da vatandaşların ziyaretine açıldı
Mavi Vatan'da tarihi gün: Milli mini denizaltı ilk kez suya indi
Mavi Vatan’da tarihi gün: Milli mini denizaltı ilk kez suya indi
