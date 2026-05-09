ABD ve İran ateşkes teklifi için yanıt bekliyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington’ın Orta Doğu’daki çatışmaları dindirmeyi hedefleyen geçici anlaşma teklifine İran’ın bugün bir yanıt vermesini beklediklerini açıkladı.

Pakistan’ın ara buluculuğuyla Tahran’a iletilen bu memorandum, taraflar arasında daha sağlam bir ateşkesin ve kapsamlı müzakerelerin önünü açmayı hedefliyor.

Roma ziyareti sırasında konuşan Rubio, İran’ın ciddi bir teklifle gelmesini umduğunu belirterek bu adımın gerçek bir müzakere sürecini başlatabileceğini vurguladı.

Hürmüz’de ateş Kesilmiyor: Abluka ihlali çatışma getirdi

Diplomatik çabalar sürerken stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı ve çevresinde şiddetli çatışmalar yaşanmaya devam ediyor. ABD ordusu, liman ablukasını ihlal etmeye çalışan İran bayraklı iki tankeri etkisiz hale getirdiğini duyururken, İran tarafı ise ABD’yi ateşkesi bozmakla suçladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, diplomatik bir çözüm masaya geldiğinde ABD’nin askeri maceralara atıldığını iddia ederek ülkesinin füze kapasitesini bu süreçte daha da artırdığını savundu.

"Anlaşma olmazsa bedeli ağır olur"

Beyaz Saray’da gazetecilere açıklama yapan Donald Trump, İran’dan kısa süre içinde bir mektup beklediğini ifade etti. Bölgedeki askeri hareketliliği "küçük bir dokunuş" olarak nitelendiren Trump, anlaşma sağlanamaması durumunda İran’ı çok daha ağır askeri ve ekonomik bedellerin beklediği konusunda uyardı.

ABD Hazinesi ise müzakereler öncesinde İran’ın savaş çabalarına destek verdiği iddia edilen Çin ve Hong Kong merkezli şirketlere yönelik yeni yaptırımlar açıkladı.

Hürmüz Boğazı açılacak mı?

Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalması küresel petrol arzının beşte birini tehlikeye atarken dünya ekonomisini resesyon riskiyle karşı karşıya bırakıyor. ABD’nin sunduğu ve en az 60 günlük resmi bir ateşkesi öngören plan, İran’ın nükleer programı gibi temel sorunların çözümü için bir köprü olarak görülüyor.

Bölgesel diplomatlar, Tahran yönetiminin müzakereleri ABD’deki seçim sürecine kadar uzatabileceğini veya mevcut ekonomik baskı altında bir anlaşmaya yönelebileceğini değerlendiriyor.