TRT Haber 09.05.2026 10:00

SAHA 2026'da "Halk Günü" heyecanı

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA EXPO 2026, kapılarını bugün vatandaşların ziyaretine açtı. MSB Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirilen kıtalar arası balistik füze YILDIRIMHAN’ın damga vurduğu fuarda, savunma sanayisinin "oyun değiştirici" teknolojileri sergileniyor.

[Fotograf: AA]

İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) gerçekleştirilen organizasyon, 400 bin metrekarelik toplam alanıyla bugüne kadarki en büyük ölçekli savunma fuarlarından birine dönüştü. 120’nin üzerinde ülkeden 1700’den fazla firmanın katıldığı fuarda, 30 binin üzerinde sektör profesyoneli bir araya geldi.

Fuarda ulaşılan ekonomik büyüklük de dikkat çekti. SAHA 2024’teki 6,2 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi başarısının ardından, SAHA 2026’da bu rakamın en az 8 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Fuar süresince 203 yeni ürün tanıtılırken, toplam 164 imza töreni gerçekleştirildi.

Fuarın Yıldızı: YILDIRIMHAN

Dünyanın en etkin savunma platformlarından biri haline gelen SAHA 2026’ya, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ar-Ge Merkezi tarafından geliştirilen kıtalar arası balistik füze YILDIRIMHAN damga vurdu. 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip olan YILDIRIMHAN’ın laboratuvar testlerinin başarıyla tamamlandığı, saha testlerinin ise planlanan takvimde devam ettiği bildirildi. Tamamen yerli imkanlarla üretilen sıvı yakıt teknolojisi sayesinde füze sistemi; yüksek hareket kabiliyeti, uzun depolama ömrü ve düşük sıcaklıklarda çalışma özelliğiyle dikkat çekiyor.

Milli teknolojiler görücüye çıktı

Fuar kapsamında yerli savunma devleri en yeni ürünlerini ilk kez sergiledi. 

Baykar, 1000 kilometreyi aşan menzili ve yapay zeka destekli otonom yetenekleriyle öne çıkan MIZRAK akıllı dolanan mühimmatı ile K2 Kamikaze İHA ve Sivrisinek dolanan mühimmatlarını ilk kez görücüye çıkardı. ASELSAN, 5 yeni ürün ve 6 ürünün yeni versiyonuyla geleceğin teknolojilerini küresel ekosistemin beğenisine sundu. ROKETSAN ve FNSS, "Lazer silahı" olarak bilinen ALKA-KAPLAN HİBRİT Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi Platformu, ilave kabiliyetleriyle fuarda yer aldı.STM, Modern harp sahasına yönelik geliştirdiği hava ve deniz sistemlerini ilk kez sergilerken; insansız deniz araçları Ataköy Marina’da ziyaretçilerle buluştu.

Avrupa ve Amerika’dan yoğun ilgi

Avrupa, ABD ve Kanada başta olmak üzere dünyanın 4 kıtasından resmi ve ticari heyetlerin katıldığı fuarda; 140’ın üzerinde resmi heyet ve 200’ü aşkın ticari alım heyeti temsilcisi yer aldı.

İstanbul Fuar Merkezi’nde devam eden organizasyonda vatandaşlar, Türkiye'nin savunma sanayisindeki gurur projelerini bugün saat 17.00'ye kadar yakından görme fırsatı bulacak.

