Dünya
Al Jazeera 26.03.2026 06:51

İran Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almaya hazırlanıyor

Fars ve Tasnim haber ajanslarının bildirdiğine göre İran parlamentosu, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden geçiş ücreti alınmasını öngören bir yasa tasarısını yasalaştırmaya çalışıyor.

İran Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almaya hazırlanıyor

Haberlerde, Parlamento Sivil İşler Komitesi başkanının bir yasa taslağının hazırlandığını ve kısa süre içinde yasama organının hukuk ekibi tarafından son haline getirileceğini söylediği belirtildi.

Yetkili, hazırlanan plana göre İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerin güvenliğini sağlamak için ücret toplaması gerektiğini ifade etti.

Söz konusu yetkili, bu durumun tamamen doğal olduğunu, diğer koridorlarda olduğu gibi mallar bir ülkeden geçerken gümrük vergisi ödendiğini ve Hürmüz Boğazı'nın da bir koridor olduğunu dile getirdi.

Boğazın güvenliğini sağladıklarını belirten yetkili, gemilerin ve tankerlerin gümrük vergisi ödemesinin olağan bir durum olduğunu da sözlerine ekledi.

İran daha önce, devam eden savaşı sona erdirmek için sunduğu beş şarttan biri olarak Hürmüz Boğazı üzerindeki otoritesinin uluslararası alanda tanınmasını talep etmişti.

Sıradaki Haber
İsrail basını: İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde 18 yeni askeri üs kuracak
SON HABERLER
07:33
Şanlıurfa'da selde mahsur kalan 10 kişilik aile kurtarıldı
07:19
Japonya İran savaşı nedeniyle devlet petrol rezervlerini kullanıma açıyor
07:16
Sosyal medyada tarihi karar: Meta ve YouTube suçlu bulundu
07:06
ABD ve İran şartlarını ortaya koydu: Barış için kim ne talep ediyor?
06:51
Bizim Çocuklar'ın Dünya Kupası yolundaki rakibi Romanya
06:25
İsrail basını: İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde 18 yeni askeri üs kuracak
Edirne'de F-16'lar ve Bayraktar Akıncı prova uçuşu yaptı
Edirne'de F-16'lar ve Bayraktar Akıncı prova uçuşu yaptı
FOTO FOKUS
Türkiye ve İngiltere, Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında sözleşme imzaladı
Türkiye ve İngiltere, Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında sözleşme imzaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ