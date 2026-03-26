İran Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almaya hazırlanıyor

Haberlerde, Parlamento Sivil İşler Komitesi başkanının bir yasa taslağının hazırlandığını ve kısa süre içinde yasama organının hukuk ekibi tarafından son haline getirileceğini söylediği belirtildi.

Yetkili, hazırlanan plana göre İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerin güvenliğini sağlamak için ücret toplaması gerektiğini ifade etti.

Söz konusu yetkili, bu durumun tamamen doğal olduğunu, diğer koridorlarda olduğu gibi mallar bir ülkeden geçerken gümrük vergisi ödendiğini ve Hürmüz Boğazı'nın da bir koridor olduğunu dile getirdi.

Boğazın güvenliğini sağladıklarını belirten yetkili, gemilerin ve tankerlerin gümrük vergisi ödemesinin olağan bir durum olduğunu da sözlerine ekledi.

İran daha önce, devam eden savaşı sona erdirmek için sunduğu beş şarttan biri olarak Hürmüz Boğazı üzerindeki otoritesinin uluslararası alanda tanınmasını talep etmişti.