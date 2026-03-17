AA 17.03.2026 06:15

Başkentte zehir tacirlerine geçit yok: 29 tutuklama

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince zehir tacirlerine düzenlenen operasyonlarda 87 şüpheli yakalandı, 29’u tutuklandı. Operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Başkentte zehir tacirlerine geçit yok: 29 tutuklama

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 8 -14 Mart'ta, uyuşturucu temin eden ve ticaretini yapan zanlılara yönelik operasyonlar düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 22 kilo 139 gram esrar, 5 bin 714 sentetik ecza, 1 kilo 560 gram kenevir tohumu, 620 uyuşturucu hap, 278 gram metamfetamin, 214 gram kokain, 153 gram sentetik uyuşturucu, 67 gram A.M. maddesi, 66 gram eroin, 39 gram skunk, 2 hassas terazi, 2 tabanca, 11 tabanca fişeği ve 70 bin 620 lira nakit para ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 87 şüpheliden 29'u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

