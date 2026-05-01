Dünya
AA 01.05.2026 17:52

Soykırımcı İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 2 bin 618'e çıktı

Soykırımcı İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 32 artarak 2 bin 618'e yükseldi.

Soykırımcı İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 2 bin 618'e çıktı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan sonra düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısını paylaştı.

Buna göre, geride kalan sürede İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 618'e, yaralı sayısı 8 bin 94'e ulaştı.

Saldırılarda 16 hastanenin zarar gördüğü, ölenlerden 103'ünün ise sağlık çalışanı olduğu belirtildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken, Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.

