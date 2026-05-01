Hafif Sağanak Yağışlı 8.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.05.2026 18:24

Spotify, yapay zeka içerikleriyle gerçek kişileri ayırt etmek için "onay işareti"ni kullanıma sunacak

Dijital müzik platformu Spotify, kullanıcıların platformdaki içeriklerin yapay zeka ürünü olup olmadığını ve sanatçıların gerçek kişiler olduğunu ayırt edebilmesi amacıyla "onay işareti" uygulamasını devreye alıyor.

Spotify, yapay zeka içerikleriyle gerçek kişileri ayırt etmek için "onay işareti"ni kullanıma sunacak

BBC’nin haberine göre, Spotify, kullanıcıların platformdaki sanatçıların yapay zeka ürünü mü yoksa gerçek kişiler mi olduğunu ayırt edebilmesi için "doğrulanmış" simgesi oluşturuyor.

Spotify'ın, sanatçıların "özgünlüğünü kanıtlayan belirli standartları" karşılaması halinde, isimlerinin yanında "Spotify tarafından doğrulanmıştır" ibaresi ile "yeşil onay işareti"nin yer alacağını açıkladığı aktarıldı.

Bu standartlara sanatçıların profiline bağlantılı sosyal medya hesaplarının bulunması, dinleyici etkileşimlerinin tutarlılığı, ürün satışları ya da konser tarihlerinin de dahil olabileceğini belirten Spotify, dinleyicilerin aktif olarak aradığı sanatçıların "yüzde 99'undan fazlasının" doğrulanacağını ve bunun "yüz binlerce sanatçıyı" kapsadığını belirtti.

Bu standartlara, sanatçı profiline bağlı sosyal medya hesaplarının bulunması, dinleyici etkileşimlerinin tutarlılığı ile ürün satışları ve konser tarihlerinin de dahil olabileceği aktarılan haberde, dinleyicilerin aktif olarak aradığı sanatçıların "yüzde 99’undan fazlasının" doğrulanacağını ve bunun "yüz binlerce sanatçıyı" kapsadığı kaydedildi.

Haberde, Spotify’ın bu süreçte "müzik kültürüne ve tarihine önemli katkılar sağlayan" içeriklere öncelik vereceği, doğrulama sisteminin ise gelecek haftalarda devreye alınacağı aktarıldı.

ETİKETLER
Müzik Yapay Zeka
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:34
İsrailli askeri yetkili: Nükleer hedef gerçekleştirilemezse İran'a son saldırılarımız büyük başarısızlık olur
19:31
Trump: İran'ın son önerisinden tatmin olmadım
19:16
Katar, kısmen durdurduğu denizcilik faaliyetlerini tamamen başlatacak
19:32
Trump: AB menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan tarife yüzde 25'e çıktı
19:15
Dışişleri Bakanı Fidan, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Feyyad ile görüştü
19:01
Kelimeleri neden karışık olsa da okuyabiliyoruz?
Tuz Gölü'ndeki canlıların yaşam alanı genişledi
Tuz Gölü'ndeki canlıların yaşam alanı genişledi
FOTO FOKUS
GÖKBEY'in TSK'ya ilk teslimatı yapıldı
GÖKBEY'in TSK'ya ilk teslimatı yapıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ