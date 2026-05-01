Spotify, yapay zeka içerikleriyle gerçek kişileri ayırt etmek için "onay işareti"ni kullanıma sunacak

BBC’nin haberine göre, Spotify, kullanıcıların platformdaki sanatçıların yapay zeka ürünü mü yoksa gerçek kişiler mi olduğunu ayırt edebilmesi için "doğrulanmış" simgesi oluşturuyor.

Spotify'ın, sanatçıların "özgünlüğünü kanıtlayan belirli standartları" karşılaması halinde, isimlerinin yanında "Spotify tarafından doğrulanmıştır" ibaresi ile "yeşil onay işareti"nin yer alacağını açıkladığı aktarıldı.

Bu standartlara sanatçıların profiline bağlantılı sosyal medya hesaplarının bulunması, dinleyici etkileşimlerinin tutarlılığı, ürün satışları ya da konser tarihlerinin de dahil olabileceğini belirten Spotify, dinleyicilerin aktif olarak aradığı sanatçıların "yüzde 99'undan fazlasının" doğrulanacağını ve bunun "yüz binlerce sanatçıyı" kapsadığını belirtti.

Haberde, Spotify’ın bu süreçte "müzik kültürüne ve tarihine önemli katkılar sağlayan" içeriklere öncelik vereceği, doğrulama sisteminin ise gelecek haftalarda devreye alınacağı aktarıldı.