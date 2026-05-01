AA 01.05.2026 19:33

İsrailli askeri yetkili: Nükleer hedef gerçekleştirilemezse İran'a son saldırılarımız büyük başarısızlık olur

Soykırımcı İsrail ordusundan üst düzey bir yetkili, İran'daki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması gibi nükleer hedeflerinin gerçekleştirilememesi halinde ABD ile İran'a karşı 40 gün boyunca düzenledikleri saldırıların "büyük başarısızlık" olarak sayılacağını söyledi.

The Times of Israel gazetesine konuşan ismi açıklanmayan üst düzey askeri yetkili, İran'ın yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş 400 kilogramdan fazla uranyum stokunun olduğunu ileri sürdü.

Askeri yetkili, Washington ile Tahran yönetimleri arasındaki müzakerelerde İran’ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması ve zenginleştirme faaliyetlerinin durdurulmaması yönünde bir anlaşmaya varılamaması halinde İran’a karşı 40 gün boyunca yürüttükleri savaşta elde ettikleri "kazanımların" anlamının kalmayacağını savundu.

Askeri yetkili, "Nükleer hedef gerçekleştirilemezse, İran'da yaptığımız her şey büyük bir başarısızlık olur. İran rejimi nükleer programa yeniden hız verebilir. Zenginleştirilmiş uranyum diplomatik yollarla İran’dan çıkarılırsa üzerimize düşeni yapmış oluruz.” ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, dün İsrail'e yönelik "varoluşsal tehditleri ortadan kaldırmak" bahanesiyle yakında İran'a yeniden saldırılar düzenlemek zorunda kalabileceklerini söylemişti.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 8 Nisan'da sağlanan 2 haftalık geçici ateşkesin ardından Tahran ve Washington, 11 Nisan'da Pakistan'da kalıcı ateşkes için görüşmeler yapmıştı. Yaklaşık 21 saat süren görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.

Pakistan'ın arabuluculuğunda ikinci tur görüşmelerin yapılması için sürdürülen çabalar da ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukası başta olmak üzere, taraflar arasındaki anlaşmazlık konuları nedeniyle başarılı olamamıştı.

ABD Başkanı Trump, 21 Nisan'da yaptığı açıklamada, ateşkesi uzattıklarını duyurmuştu. İran tarafından Trump'ın ateşkesi tek taraflı uzatma kararına ilişkin açıklama gelmemişti.

İsrail İran ABD
Trump: İran'ın son önerisinden tatmin olmadım
Trump: İran'ın son önerisinden tatmin olmadım
Katar, kısmen durdurduğu denizcilik faaliyetlerini tamamen başlatacak
Trump: AB menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan tarife yüzde 25'e çıktı
Dışişleri Bakanı Fidan, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Feyyad ile görüştü
Kelimeleri neden karışık olsa da okuyabiliyoruz?
Bakan Uraloğlu: Modern mühendisliğin en güzel örneklerinden birini hayata geçirdik
