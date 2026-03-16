8 ilde 10 organize suç örgütüne operasyon: 34 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı KOM, Siber ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca yapılan çalışmalar kapsamında, 8 ilde 10 ayrı organize suç örgütüne operasyonlar düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda, 2,5 milyar lira hesap hareketi bulunan 73 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 34'ü tutuklanırken 35'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin, Samsun'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri; Diyarbakır'da uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, tefecilik ve silah kaçakçılığı yaptıkları; İstanbul, Mersin ve Manisa'da "nitelikli dolandırıcılık" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarını işledikleri; Ağrı ve Şırnak'ta akaryakıt kaçakçılığı ve Balıkesir'de ise tefecilik yaptıkları tespit edildi.

Öte yandan, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucu, şüphelilere ait yaklaşık 580 milyon lira değerinde 126 banka hesabına el konuldu.