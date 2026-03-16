Duman 13.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 16.03.2026 14:28

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Palandöken'de

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 275 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 275, Hakkari ve Ergan'da 270, Kartalkaya'da 240, Nemrut'ta 196, Sarıkamış'ta 187, Erciyes'te 179, Konaklı'da 158, Uludağ'da 146, Çambaşı'nda 98, Davraz'da 95, Murat Dağı'nda 89, Zigana ve Hesarek'te 70, Ilgaz'da 67, Kop Dağı'nda 65, Yalnızçam'da 58, Küpkıran'da 50, Kandilli'de 13, Gevaş Abalı ve Denizli'de 6 ve Akdağ'da 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklığı tahminleri ise şöyle:

Merkez Hava Durumu En Düşük (°C) En Yüksek (°C)
Palandöken Parçalı Bulutlu -5 0
Hakkari Çok Bulutlu -10 0
Ergan Parçalı Bulutlu -5 2
Kartalkaya Puslu -5 6
Nemrut Parçalı Bulutlu -4 0
Erciyes Parçalı Bulutlu -2 5
Sarıkamış Parçalı Bulutlu -4 2
Konaklı Parçalı Bulutlu -5 0
Uludağ Parçalı Bulutlu 2 9
Çambaşı Parçalı Bulutlu -4 4
Davraz Parçalı Bulutlu -5 6
Murat Dağı Parçalı Bulutlu -6 8
Ilgaz Çok Bulutlu -2 7
Hesarek Parçalı Bulutlu -3 2
Kop Dağı Çok Bulutlu -3 3
Yalnızçam Parçalı Bulutlu -4 3
Küpkıran Parçalı Bulutlu -2 3
Kandilli Parçalı Bulutlu -3 4
Gevaş Abalı Parçalı Bulutlu -1 4
Denizli Parçalı Bulutlu 2 5
ETİKETLER
Meteoroloji Palandöken
Sıradaki Haber
İnceburun Feneri denizcilere 163 yıldır yol gösteriyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:53
Hürmüz Boğazı'ndan "İran'a ait olmayan" ilk ham petrol tankeri geçiş yaptı
15:49
İran, Arap ülkelerindeki ABD üsleri ve kritik noktalara 16 günde 3 bin 810 saldırı düzenledi
15:48
T-38M uçaklarının Çanakkale selamı GÖKTÜRK-1'in objektifinde
15:38
İlber Ortaylı için son görev
15:57
8 ilde 10 organize suç örgütüne operasyon: 34 şüpheli tutuklandı
15:11
Bayramda hava nasıl olacak?
3 bin yıllık antik kentte "kıskanan çatlasın" mesajı
3 bin yıllık antik kentte "kıskanan çatlasın" mesajı
FOTO FOKUS
Şırnak'ta sel anı kamerada: Güvenlik görevlisi son anda kaçtı
Şırnak'ta sel anı kamerada: Güvenlik görevlisi son anda kaçtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ