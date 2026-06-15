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Dünya
AA 15.06.2026 22:06

ABD'nin Stratejik Petrol Rezervi 43 yılın en düşük seviyesine geriledi

İran'daki savaşın hızla yükselttiği petrol fiyatlarını kontrol altına almak amacıyla milyonlarca varil petrolü piyasaya süren ABD'nin Stratejik Petrol Rezervi, 43 yılın en düşük seviyesini gördü.

ABD'nin Stratejik Petrol Rezervi 43 yılın en düşük seviyesine geriledi

ABD Enerji Bakanlığının verilerine göre, ülkenin Stratejik Petrol Rezervi, yaklaşık 340,3 milyon varile indi.

Böylelikle ABD'nin Stratejik Petrol Rezervi, 1983'ten bu yana kaydedilen en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ülkeleri, İran'daki savaşla petrol fiyatlarının hızla yükselmesi sonrasında mart ayında tarihindeki en yüksek miktarda stratejik petrol rezervinin piyasaya sürülmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

IEA Başkanı Fatih Birol, Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasıyla kaybedilen arzı telafi etmek için toplam 400 milyon varil petrolün piyasaya sunulacağını duyurmuştu.

ABD Enerji Bakanlığı da bu kapsamda ülkenin Stratejik Petrol Rezervi'nden 172 milyon varil petrolün piyasaya sürüleceğini açıklamıştı. Söz konusu petrolün piyasaya sunulmasının yaklaşık 120 gün süreceği belirtilmişti.

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