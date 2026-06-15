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Dünya
CBS News 15.06.2026 22:00

Valizinden 150 canlı zehirli akrep çıktı

Güney Afrika'da düzenlenen istihbarat operasyonu kapsamında, Cape Town Havalimanı'nda valizine ve kıyafetlerinin arasına gizlenmiş 150 adet zehirli canlı akreple yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Valizinden 150 canlı zehirli akrep çıktı

Güney Afrika polisi, Cape Town Havalimanı'nda sıra dışı bir kaçakçılık girişimini engelledi. Alınan bir istihbaratı değerlendiren güvenlik güçleri, eşkali belirlenen 28 yaşındaki bir şüpheliyi takibe aldı.

Havalimanında durdurulan adamın valizinde ve kıyafetlerinin arasında yapılan aramalarda, plastiklere tek tek sarılarak gizlenmiş 150 adet canlı ve zehirli akrep ele geçirildi.

Zanlı mahkemeye çıkarılacak

Yasa dışı yollarla yaban hayvanı bulundurmak ve nakretmek suçundan gözaltına alınan şüphelinin hangi ülkeye gitmeyi planladığına dair bilgi paylaşılmadı.

Çevre koruma kanunları kapsamında suçlanan zanlının pazartesi günü hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Ele geçirilen zehirli akrepler ise güvenli bir şekilde muhafaza edilmek üzere koruma altındaki bir yaban hayatı tesisine teslim edildi. Yetkililer, ele geçirilen canlıların piyasa değerini belirlemek için inceleme başlattı.

Yaban hayatı tehdit altında

Dünyanın en zengin biyolojik çeşitliliğine sahip ülkelerinden biri olan Güney Afrika'da, yaban hayatı kaçakçılığı ciddi bir sorun olmaya devam ediyor.

Suç örgütleri, küresel karaborsada yüksek maddi değere sahip olan gergedan ve fil gibi büyük memelilerin yanı sıra pangolin, sürüngenler ve eklem bacaklılar gibi daha az dikkat çeken türleri de hedef alıyor.

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Güney Afrika Hava Yolu Kaçakçılık
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