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Dünya
AA 15.06.2026 21:34

İran: Mutabakatın hükümleri uygulanırsa, ülke için gurur verici bir belge olarak değerlendirilebilir

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile savaşın sonlandırılmasına ilişkin varılan mutabakat hakkında, “Mutabakatın tüm hükümleri doğru şekilde uygulanırsa, ülke için gurur verici bir belge olarak değerlendirilebilir.” açıklamasında bulundu.

İran: Mutabakatın hükümleri uygulanırsa, ülke için gurur verici bir belge olarak değerlendirilebilir

Pezeşkiyan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ABD ve İran arasında sağlanan mutabakata ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mutabakata ilişkin yoğun görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi üyelerinin büyük çoğunluğunun mutabakat zaptına destek verdiğini belirten Pezeşkiyan, “Mutabakatın tüm hükümleri doğru şekilde uygulanırsa, ülke için gurur verici bir belge olarak değerlendirilebilir.” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başta olmak üzere, mutabakatta emeği geçen tüm yetkililere teşekkür etti.

Mutabakatta varılan hususların savaşın durdurulması ve müzakere başlanılması noktasında önemli bir adım olduğunu dile getiren Pezeşkiyan, nihai anlaşmanın henüz şekillenmediğini kaydetti.​​​​​​​

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İran ABD Donald Trump Mesud Pezeşkiyan
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