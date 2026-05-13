AA 13.05.2026 00:51

Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

Samsun'un Havza ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen taşkın ve sel nedeniyle ilçe genelinde eğitime bir gün ara verildi.

Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
[Fotograf: AA]

Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sağanak, bazı bölgelerde taşkın ve sele neden oldu.

Selden etkilenen bazı okullarda hasar ve temizlik çalışması ihtiyacı oluşurken, olumsuz hava koşulları nedeniyle Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.

Selde hafif yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve hayati riskleri bulunmadığı bildirilen 12 kişiden bazıları kendi imkanlarıyla Havza Devlet Hastanesine gelirken bazıları ise sağlık çalışanlarınca getirildi.

Yaralılardan 11'inin ayakta tedavisi sürerken taşan dere nedeniyle sulardan korunmak için bina kenarındaki profillere tutunarak bir müddet su içerisinde bekleyen 83 yaşındaki Ali Ö'nün, yaşı gereği müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

İlçe merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Hacı Osman Deresi ile Tersakan Deresi'nde su seviyesi yükselmiş, çok sayıda ev ve iş yerinin bodrum ve zemin katları su basmış, çok sayıda araç da sürüklenmişti.

Eğitim Sağanak Samsun Sel
