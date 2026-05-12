AA 12.05.2026 23:47

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'ya yumruklu saldırı

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira İstanbul'da yumruklu saldırıya uğradı. Yakalanan saldırgan gözaltına alındı.

Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'ya yumruklu saldırı
[Fotograf: AA]

Beyoğlu'nda bulunan kafenin önünde bir kişi, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'yı darbetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Torreira'ya yumruk atan kişiyi olay yerinden uzaklaşmak için bindiği takside yakalayarak gözaltına aldı.

Torreira'nın yapılan kontrollerinde sol kaşı ile gözü arasında kızarıklık olduğu tespit edildi.

Yapılan araştırmada şüphelinin "kasten yaralama" suçundan kaydı bulunduğu anlaşıldı. Lucas Torreira'nın şüpheliden davacı ve şikayetçi olduğu öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

