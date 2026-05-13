AA 13.05.2026 00:24

Trump'tan ABD medyasına İran konusunda "vatana ihanet" suçlaması

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın askeri açıdan başarılı olduğu yönünde haberler yapan Amerikan medyasının "vatana ihanet" ettiğini savundu.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'la ilgili haberleri dolayısıyla "yalan haber medyası" olarak nitelendirdiği bazı medya kuruluşlarını hedef aldı.

Trump, açıklamasında, İran'ın savaşta askeri açıdan "başarılı" olduğu yönünde haberler yaptığını belirttiği gazete ve televizyon kanalları için ağır ifadeler kullandı.

ABD Başkanı, "Yalan haber medyası, İranlı düşmanın bize karşı askeri açıdan başarılı olduğunu söylediğinde, bu o kadar yanlış ve saçma bir iddia ki adeta vatana ihanet sayılır. Onlar düşmana yardım ve yataklık ediyorlar." ifadelerine yer verdi.

ABD'nin İran donanmasına ait 159 geminin tamamını batırdığını ileri süren Trump, "Bunların yaptığı, hiç olmaması gereken yerde İran’a boş yere umut vermektir. Sadece kaybedenler, nankörler ve aptallar Amerika aleyhinde argümanlar üretir." yorumunu yaptı.

