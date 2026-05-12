AA 12.05.2026 22:56

İran: ABD'ye iletilen öneri "aşırı talepler" değil

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesinin ABD'ye teklifinin "aşırı talepler" olmadığını ifade ederek, savaşın kalıcı olarak durdurulması ve tekrarlanmaması, zararların tazmin edilmesi, ablukanın sona ermesi, yaptırımların kaldırılması ve İran'ın haklarına saygı gösterilmesini istediklerini belirtti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD'ye savaşın sonlandırılması için teklif edilen ve ABD Başkanı Donald Trump'ın "kabul edilemez" olarak nitelendirdiği önerilerinin "aşırı talepler" olmadığını ifade etti.

Gerçek barışın tehdit ve zorla taviz alma yöntemleriyle inşa edilemeyeceğini söyleyen Garibabadi, İran'ın ABD'nin sunduğu "teslimiyet belgesini" kabul etmeyeceğini vurguladı.

İran'ın "net ilkeler üzerinde ısrar ettiği" değerlendirmesinde bulunan Garibabadi, "Savaşın kalıcı olarak durdurulması ve tekrarlanmaması, zararların tazmin edilmesi, kuşatmanın kaldırılması, yasa dışı yaptırımların sona erdirilmesi ve İran'ın haklarına saygı gösterilmesi. Bunlar maksimum talepler değil, yasa dışı güç kullanımına başvurularak başlatılan bir krizi sona erdirmeyi amaçlayan ve Birleşmiş Milletler Şartı'na uygun, ciddi, kalıcı ve mantıklı herhangi bir düzenlemenin asgari şartlarıdır." ifadelerini kullandı.

Trump'tan, İran'a "ya anlaşma yaparsınız ya da yok edilirsiniz" tehdidi

