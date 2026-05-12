AA 12.05.2026 22:47

İngiltere, Hürmüz Boğazı'na ek savaş uçağı ve dronlar sevk edecek

İngiltere Savunma Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nda güvenliği sağlamak ve bölgedeki İngiltere çıkarları ve müttefiklerini savunmak için bölgeye savaş gemisine ek olarak dron avlama sistemleri, Eurofighter Typhoon jetleri göndereceğini bildirdi.

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere ve Fransa'nın başkanlığında 40'tan fazla ülkenin savunma bakanının katılımıyla gerçekleştirilen çevrim içi toplantıda, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin ele alındığı belirtildi.

Boğaz'ın güvenliği ile bölgedeki İngiliz çıkarları ve müttefiklerini savunmak için Doğu Akdeniz'deki HMS Dragon gemisinin bölgeye yönlendirildiği aktarılan açıklamada, bu gemiye ek olarak savaş uçaklarının, mayın temizleme dronlarının ve son teknoloji dron savar sistemlerin de bölgeye gönderileceği bilgisi paylaşıldı.

İngiltere'nin bölgeye göndereceği sistemler arasında mayın temizleme uzmanlarının yer alacağı kaydedildi.

Mayın temizleme ve dron savar sistemlerine 115 milyon sterlinlik fon

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Savunma Bakanı John Healey, "İngiltere, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamada öncü bir rol oynuyor. Bugün de bölgedeki çıkarlarımızı korumak için son teknolojiyi kullanarak bunu gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

Healey, mayın temizleme ve dron savar sistemlerine 115 milyon sterlinlik fon sağlanacağına işaret ederek, "Bu fon, ticari gemi taşımacılığını güçlendirmeye ve çatışmanın ülkemizdeki insanlar üzerindeki yükünü azaltmaya yönelik güçlü ve net taahhüttür." görüşünü paylaştı.

Bölgedeki askeri üslerde 1000'in üzerinde personeli bulunan İngiltere, İsrail ve ABD'nin İran saldırılarının başlamasının ardından bölgeye ek savaş uçakları, dron savar helikopterler, gözlem helikopterleri, otonom mayın imha sistemleri, hava savunma sistemleri ve uzmanlar göndermişti.

Samsun'u sel vurdu
