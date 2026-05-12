Bakanlıktan Bartın'da çocuğa cinsel istismar davasına ilişkin açıklama

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "Amasra'daki istismar soruşturmasında 33 tutuklama" şeklinde yer alan haberlere ilişkin açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Bakanlıkça, söz konusu olayın adli makamlara intikal ettiği ilk andan itibaren sürecin büyük bir titizlikle takip edildiği bildirilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Yapılan incelemelerde, uzman ekiplerimizce mağdur çocuk ve ailesine yönelik psikososyal destek hizmeti verilmiştir. Ayrıca çocuğun üstün yararı gözetilerek bakım tedbir kararı alınmış olup, mağdur çocuğumuz devlet koruması altına alınmıştır. Söz konusu vakaya ilişkin açılan davaya müdahil olarak sanıkların en ağır cezayı alması için adli süreci yakından takip edeceğiz. Çocuklarımızı her türlü istismardan koruma konusundaki sıfır tolerans ilkemizle, mağdur çocuğumuzun ve ailesinin yanında olmaya devam edeceğiz."