TRT Haber 12.05.2026 21:15

Trump: İran’ın nükleer silaha sahip olması mümkün değil

ABD Başkanı Donald Trump, "İran’ın nükleer silaha sahip olması mümkün değil. Nükleer silaha sahip olmayacaklar. Bunu biliyorlar. Bunu kabul ettiler ama bana söyledikleri bu değildi. Biz oyun oynamayız." dedi.

Trump, İran ile savaş biter bitmez petrol fiyatlarının düşeceğini belirterek, "Halihazırda tarihinin en yüksek seviyesinde olan borsanın tavan yaptığını göreceksiniz." dedi.

ABD Başkanı, "İran’ın nükleer silaha sahip olması mümkün değil. Nükleer silaha sahip olmayacaklar. Bunu biliyorlar. Bunu kabul ettiler; ama bana söyledikleri bu değildi. Biz oyun oynamayız. Nükleer silaha sahip olmayacaklar." ifadelerini kullandı.

Bu hafta Çin'e ziyaret düzenleyecek olan ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping için "harika bir ilişkimiz var" diyerek, "Bence bu böyle devam edecek. Konuşacak çok şeyimiz var. Dürüst olmak gerekirse, İran’ın bunlardan biri olduğunu söyleyemem, çünkü İran’ı tam anlamıyla kontrolümüz altında tutuyoruz. Ya bir anlaşma yapacağız ya da onlar yok edilecek. Her halükarda kazanan biz olacağız." mesajını verdi.

"NATO beni çok hayal kırıklığına uğrattı"

Trump ayrıca, "NATO beni çok hayal kırıklığına uğrattı; ihtiyacımız olduğunda yanımızda değildi. NATO’ya ihtiyacımız yok demek istemiyorum, ama ihtiyacımız olduğunda orada değillerdi." diye konuştu.

