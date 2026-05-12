'Casusluk' davasında sanıklar savunmalarını yaptı

Dava, İstanbul 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Cezaevi Yerleşkesi’nde görüldü.

Davada, Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ yargılanıyor.

Duruşmada sanık kürsüsüne önce Merdan Yanardağ geldi.

Ardından Necati Özkan'ın savunmasına geçildi. Her iki sanık da haklarındaki suçlamaları reddetti.

İddianamede, tutuklu sanık Hüseyin Gün’ün birçok devlet adına ajanlık faaliyetleri yürüttüğü ifade ediliyor.

Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla İstanbullulara ait verilerin Hüseyin Gün ile paylaşıldığı ve bu yolla siyasi casusluk yapıldığı öne sürülüyor.

Davanın önceki duruşmasında Ekrem İmamoğlu ve Hüseyin Gün savunmalarını tamamlamıştı.