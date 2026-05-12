AA 12.05.2026 23:45

İran basını: İran, 5 ön şart yerine getirilmeden ABD ile ikinci tur müzakereye girmeyecek

İranlı bir yetkili, ülkesinin "5 güven oluşturucu ön şartı yerine getirmeden ABD ile ikinci tur müzakerelere girmeyeceğini" söyledi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansına konuşan ismi açıklanmayan bir yetkili, İran'ın açıkladığı ön koşulların, ABD ile herhangi bir müzakereye başlama için "asgari güven oluşturucu güvenceler" olduğunu belirtti.

İran yetkili, "tüm cephelerde savaşın sona ermesi, yaptırımların kaldırılması, bloke edilen varlıkların serbest bırakılması, savaştan kaynaklanan zararların tazmin edilmesi ve Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik hakkının kabul edilmesini" içeren 5 ön şartın kabul edilmemesi halinde İran'ın ABD ile yeniden müzakerelere girmeyeceğini vurguladı.

Trump'tan, İran'a "ya anlaşma yaparsınız ya da yok edilirsiniz" tehdidi

Bakan Fidan: Ateşkesin alternatifi, savaşa geri dönmek ve kimse bunu yaşamak istemiyor

