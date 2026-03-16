Türkiye
AA 16.03.2026 22:20

Kuşadası Belediye Başkanı rüşvet soruşturmasında tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" ve "irtikap" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden aralarında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de bulunduğu 5'i tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kuşadası Belediyesiyle bağlantılı "rüşvet" ve "irtikap" suçlarına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan, Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş, belediye mimarı ve şehir plancısı Meral Celep, iş insanı ve eski Kuşadasıspor Kulübü Başkanı Ferdi Zenginoğlu ile iş insanı Hüseyin Kabasakal'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Ömer Günel, Mustafa Burak Gündeş, Meral Celep, Ferdi Zenginoğlu ve Hüseyin Kabasakal tutuklama, Ahmet Taşkan ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüpheliler Günel, Gündeş, Celep, Zenginoğlu ve Kabasakal'ın tutuklanmasına, Taşkan hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kuşadası Belediyesiyle bağlantılı soruşturmada tanık ve müşteki beyanları, şüpheli ifadeleri, soruşturma dosyasında bulunan bilgi ve belgeler, HTS kayıtları ile MASAK tarafından hazırlanan raporlar neticesinde incelenen hesap hareketlerinin değerlendirilmesi sonucu "rüşvet" ve "irtikap" suçlarının işlendiği belirlenmişti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Taşkan ve Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Burak Gündeş'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli, 13 Mart'ta Aydın, İzmir ve Antalya'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

ETİKETLER
İstanbul
