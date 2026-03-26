AA 26.03.2026 07:28

Şanlıurfa'da selde mahsur kalan 10 kişilik aile kurtarıldı

Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle su baskınında mahsur kalan 10 kişilik aile, ekipler tarafından kurtarıldı.

Şanlıurfa'da selde mahsur kalan 10 kişilik aile kurtarıldı

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, su baskınlarına ilişkin ekiplerin çalışmasının sürdüğü belirtildi.

Vali Hasan Şıldak başkanlığında yağışa ilişkin gelişmelerin Afet Koordinasyon Merkezi'nde takip edildiği belirtilen açıklamada, yağışın sabaha kadar devam etmesinin beklendiği duyuruldu.

Vatandaşlardan ve sürücülerden zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları istenen açıklamada, risk oluşturacak yerlerde bulunulmaması önerildi.

Belediye ekipleri ise kent genelinde tedbir aldı.

Şanlıurfa'da selde mahsur kalan 10 kişilik aile kurtarıldı

10 kişilik aile kurtarıldı

Haliliye ilçesine bağlı kırsal Topraklı Mahallesi civarında sağanak nedeniyle su baskını meydana geldi.

Baskında evlerinde mahsur kalan 10 kişilik Suriyeli aile, ekiplerden yardım istedi.

AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerinin işbirliğiyle aile üyeleri kurtarıldı.

