AA 26.03.2026 01:23

İzmir'de kaput üzerindeki kişiyle drift atan sürücüye 140 bin lira ceza

İzmir'in Karabağlar ilçesinde otomobil kaputu üzerine oturttuğu kişiyle drift atan sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesabında bir sürücünün otomobilinin motor kaputuna oturttuğu kişiyle drift attığı görüntünün paylaşılması üzerine inceleme başlattı.

Sürücünün Y.A. (19) olduğunu belirleyen ekipler, sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 140 bin lira idari para cezası uyguladı, ehliyetini 60 gün süreyle geri alarak otomobili 60 gün trafikten menetti.

Ekipler, kaput üzerine oturan E.A'ya (18) ise 2 bin 500 lira idari para cezası uyguladı.

Ekipler, Y.A. ve E.A. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlattı.

SON HABERLER
02:50
Suudi Arabistan ve BAE, İHA ve balistik füze saldırılarının engellendiğini açıkladı
01:19
Üsküdar'da işçilerin kaldığı konteynerde yangın
00:59
ABD’de hükümet kapanması uzarsa havaalanları kapanabilir
00:49
Putin, Rusya’dan külçe altın ihracatını yasakladı
00:48
Rosatom: İran'ın Buşehr Nükleer Santrali’nden 163 kişiyi daha tahliye ettik
00:45
ABD ordusu, İran'ın "ABD'ye ait F-18 savaş uçağını düşürdük" açıklamasını reddetti
Edirne'de F-16'lar ve Bayraktar Akıncı prova uçuşu yaptı
Edirne'de F-16'lar ve Bayraktar Akıncı prova uçuşu yaptı
FOTO FOKUS
Türkiye ve İngiltere, Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında sözleşme imzaladı
Türkiye ve İngiltere, Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında sözleşme imzaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ