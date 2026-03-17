Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü Ankara mesaisi yoğun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarını Ankara'da sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı ilk olarak, İncek Şehit Savcı Selim Kiraz Bulvarı üzerinde inşaatı tamamlanan Hacı İbrahim Demir Camii açılış programına katılacak. Saat 14.00'te düzenlenecek programının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ne geçecek, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

Toplantıda ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ile Türkiye'nin diplomatik çabaları ve bölgedeki gelişmeler değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek, iftar programında gazeteci ve yazarlarla bir araya gelecek.