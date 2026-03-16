Açık 9.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 16.03.2026 20:13

İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Lübnan saldırılarına tepki

İletişim Başkanı Duran, "İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı kara harekatı bölgede gerilimi tırmandırmakta ve Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almaktadır" açıklamasını yaptı.

İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Lübnan saldırılarına tepki

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'deki soykırımdan sonra bölgede istikrarsızlığı artıran adımlar atmaya devam ettiğini belirtti.

İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadeti engelleme girişiminin kabul edilemez bir durum olduğunu, bunun sadece Müslümanlara değil, insanlığa karşı da saygısızlık ve uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiği vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı kara harekatı ise bölgede gerilimi tırmandırmakta ve Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almaktadır. İsrail hükumetinin bu adımları mevcut çatışmaların şiddetini artırma, zaten kırılgan olan bölgesel dengeleri daha da sarsma ve yeni bir insani dramı tetikleme riskini taşımaktadır. Bölgede barış ve istikrarın tesisi için, hukuk ve ilke tanımayan İsrail'in karşısında uluslararası toplumun kararlılıkla durması ve bir an önce sorumluluk üstlenmesi elzemdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak, kutsal mekanlarımıza, Lübnan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve bölgesel istikrara yönelik her türlü saldırının karşısında olmaya devam edeceğiz."

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı Burhanettin Duran İsrail Lübnan
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
FOTO FOKUS
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ