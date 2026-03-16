Açık 9.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 16.03.2026 19:35

Bakan Gürlek'ten kırmızı bültenle aranan suçluların Türkiye'ye iadelerine ilişkin açıklama

Bakan Gürlek, 2026'da Türkiye'nin yabancı ülkelerden adi suç ve terör suçları kapsamında kabul edilen iade talebi sayısının 76 olduğunu açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından, "kırmızı bülten" kapsamında suçluların Türkiye'ye iadelerine ilişkin açıklamada bulundu.

"2026 yılının ilk çeyreğinde, Türkiye'nin yabancı ülkelerden adi suç ve terör suçları kapsamında kabul edilen iade talebi sayısı toplam 76 olmuştur." bilgisini veren Gürlek, bu iadelerin 35'inin Gürcistan, 19'unun Almanya, 5'inin Karadağ, 2'sinin Irak, 2'sinin Yunanistan'dan gerçekleştiğini belirtti.

Arjantin, Arnavutluk, Belçika, Bulgaristan, Ermenistan, Hırvatistan, Kırgızistan, Kolombiya, Kosova, Kuzey Makedonya, Slovenya, Birleşik Krallık ve İtalya'dan da Türkiye'ye birer suçlu iadesi gerçekleştirildiğini aktaran Gürlek, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığımızın yürüttüğü ve İçişleri Bakanlığımız ile Dışişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda sürdürülen bu süreç, Türkiye'nin kurumsal kapasitesini ve kararlılığını açık şekilde ortaya koymaktadır. Suçla mücadele kapsamında yürütülen uluslararası işbirliği dolayısıyla adı geçen ülkelerin yetkililerine teşekkür ediyorum. Ayrıca bu süreçte yakın koordinasyon içerisinde çalışan İçişleri Bakanlığımıza ve Dışişleri Bakanlığımıza da katkıları dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, suçla mücadelede ulusal ve uluslararası düzeydeki işbirliğimizi güçlendirerek kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz."

ETİKETLER
Adalet Bakanlığı Kırmızı Bülten Akın Gürlek
Sıradaki Haber
Bahçeli: Ankara ile Tahran'ın ufku aynı yöne bakmaktadır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:31
Lübnan: İsrail saldırılarında ölü sayısı 886'ya çıktı
20:26
İsrail'in saldırıları nedeniyle Lübnan'da yerinden edilenlerin sayısı 1 milyonu geçti
20:16
İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Lübnan saldırılarına tepki
20:13
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kadir Gecesi mesajı
20:20
ABD ve Çin heyetleri, ticaret görüşmelerinde tarifelerin korunmasında anlaştı
19:30
Bahçeli: Ankara ile Tahran'ın ufku aynı yöne bakmaktadır
İlber Ortaylı'ya veda
İlber Ortaylı'ya veda
FOTO FOKUS
Şırnak'ta sel anı kamerada: Güvenlik görevlisi son anda kaçtı
Şırnak'ta sel anı kamerada: Güvenlik görevlisi son anda kaçtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ