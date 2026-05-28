Açık 13.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.05.2026 06:14

Suudi Arabistan'dan hacıların sağlık durumu hakkında açıklama

Suudi Arabistan, hac ibadetini yerine getiren hacıların genel sağlık durumunun istikrarlı olduğunu ve herhangi bir sağlık tehdidine rastlanmadığını duyurdu.

Suudi Arabistan'dan hacıların sağlık durumu hakkında açıklama
[Fotograf: AA]

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdülaziz Abdülbaki, düzenlenen basın toplantısında, kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getiren Müslümanların sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Kutsal topraklarda sıcak çarpması belirtileri üzerine 466 kişinin tedavi altına alındığını aktaran Abdülbaki, "Hacıların genel sağlık durumu istikrarlıdır. Son derece verimli sağlık sistemi sayesinde herhangi bir sağlık tehdidine rastlanmadı." dedi.

Hac mevsiminin başından bu yana sağlık alanında 1,2 milyonun üzerinde kişiye hizmet verildiğine​​​​​​​ işaret eden Abdülbaki, bunlar arasında 83 acil vakaya müdahale edildiği ve 29 açık kalp ameliyatının yapıldığını ifade etti.

Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetleri Bakanlığı Sözcüsü Abdülaziz el-Uteybi de hac ibadetini yerine getiren kafilelerin 29 Mayıs Cuma günü itibariyle kutsal topraklardan ayrılmaya başlayacağını söyledi.

ETİKETLER
Hac
Sıradaki Haber
Katil İsrail Gazze'de bir binayı vurdu: 7 ölü, 18 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:34
Bayramın ikinci günü 15 il için kuvvetli yağış uyarısı
06:26
İran'a yaptırım resti: Trump kapıları kapattı
01:18
İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay görevden uzaklaştırıldı
00:54
UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon Crystal Palace
00:21
Katil İsrail Gazze'de bir binayı vurdu: 7 ölü, 18 yaralı
22:56
Zelenskiy: Rusya diplomasiye samimi değil, füzelere güveniyor
Meteorolojiden 15 kente "kuvvetli yağış" uyarısı
Meteorolojiden 15 kente "kuvvetli yağış" uyarısı
FOTO FOKUS
Ankara'da kesimden kaçan kurbanlık kornaya bastı
Ankara'da kesimden kaçan kurbanlık kornaya bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ