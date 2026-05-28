İran'a yaptırım resti: Trump kapıları kapattı

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen kabine toplantısında, İran ile devam eden gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

TRT Haber Washington Muhabiri Tuna Şanlı'nın aktardığı bilgilere göre Trump, iki ülke arasındaki diplomatik temaslarda en kritik eşiklerden biri olan yaptırımlar konusunda geri adım atmayacaklarının sinyalini verdi.

"Yaptırımların kaldırılması masada değil"

Washington kulislerinde bir süredir yaptırımların esnetilebileceğine dair iddialar konuşulsa da Trump, Tahran yönetiminin ön şart olarak sunduğu "yaptırımların kaldırılması" maddesinin gündemlerinde olmadığını ifade etti.

Trump, ABD’nin temel stratejisinin İran'ın nükleer kapasitesini tamamen sınırlamak olduğunu yineleyerek, "Amacımız İran'ın nükleer silaha erişmesini önlemek. Bu konuda son derece keskin ve kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Hürmüz Boğazı mesajı: Kimse kontrol edemez

Bölgesel güvenliğin merkezinde yer alan Hürmüz Boğazı’ndaki kısıtlamalara da değinen Trump, boğazın uluslararası sular kapsamında olduğunu hatırlattı. Trump, "Hürmüz Boğazı'nı hiçbir ülke tek başına kontrol edemez, burası herkese açık olacak." diyerek, İran’ın bölgedeki askeri ve lojistik baskılarına karşı Washington’ın tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

İç siyaset ve ekonomi tartışmaları

ABD’de yaklaşan Kongre ara seçimlerine de değinen Trump, dış politikadaki sert tutumunun iç siyasete etkilerini önemsemediğini söyledi. Ekonomik göstergeler ve artan enerji maliyetlerine ilişkin eleştirilere yanıt veren Trump, şunları kaydetti;

Kasım'daki ara seçimleri düşünmüyorum, umurumda bile değil. Amerikalıların mali durumunu da şu aşamada öncelikli olarak düşünmüyorum. Tek odaklandığım nokta, İran’ın nükleer silah sahibi olamamasıdır.

Cumhuriyetçi Parti’de "seçim" endişesi

Öte yandan, Trump’ın "seçimleri önemsemiyorum" çıkışının Cumhuriyetçi Parti içerisinde yankı uyandırması bekleniyor. Siyasi analizlere göre, İran ile yaşanan gerilim nedeniyle küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanma, ABD’deki benzin fiyatlarını ve enflasyonu doğrudan etkiliyor.

Kasım ayında yapılacak ve Temsilciler Meclisi ile Senato’nun aritmetiğini belirleyecek olan ara seçimlerde, ekonomik tablonun Cumhuriyetçiler aleyhine bir "fatura" çıkarabileceği ifade ediliyor.

Demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirme ihtimalinin artması, Trump’ın görev süresinin son iki buçuk yılında yasama noktasında ciddi engellerle karşılaşabileceği yorumlarını da beraberinde getiriyor.