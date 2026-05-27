Zelenskiy: Rusya diplomasiye samimi değil, füzelere güveniyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı kapsamında cephe hattındaki gelişmelere dikkati çekti.

Ukrayna ordusu ve güvenlik güçleri yetkilileriyle bir araya geldiğini aktaran Zelenskiy, Rusya'daki hedeflere yönelik uzun menzilli saldırıların sürdürülmesi konusunu ele aldıklarını belirtti.

Zelenskiy, "Uzun menzilli saldırılarımız, Rusya'nın savaş kayıplarıyla bedelini ödemek zorunda kalacağını hissetmesi için gerekli olan şeydir" dedi.

"Amerika'nın Ukrayna'yı duyması önemlidir"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın füze saldırılarını önlemek konusunda destek almak için ABD Başkanı Donald Trump ve Kongresi adına bir mektup hazırladığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Bu mektup, dün Washington'daki ilgili kurumlara iletildi. Başka bir devletin liderinin, ABD Başkanı ve Kongresi'ne bu şekilde, aynı anda bir mektup aracılığıyla hitap etmesi nadir görülen bir durumdur. Ancak mevcut durum, harekete geçmemizi, derhal harekete geçmemizi, etkili şekilde hareket etmemizi gerektiriyor. Amerika'nın Ukrayna'yı duyması önemlidir."

ABD'nin şimdilik İran meselesiyle ilgilendiğine işaret eden Zelenskiy, "Avrupa'da tam kapsamlı şekilde devam eden çok kanlı bir savaşı da durdurmalıyız. Balistik füzelere karşı daha fazla koruma sağlarsak, diplomasiyi o kadar çabuk faydalı hale getirebiliriz. Rusya, füzelere güvendiği sürece diplomasiye ilgisinde samimi değil" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Kongre üyelerinden oluşan bir heyetin bugün Kiev'i ziyaret ettiğini aktaran Zelenskiy, "Amerika'nın Ukrayna'yı desteklemesi ve Amerikan temsilcilerinin burada, Ukrayna'da, neler olup bittiğini, tehditleri kendi gözleriyle görmeleri önemlidir. Özellikle Rusların pazar gecesi acımasız ve yoğun bir saldırı yapmasından sonra" ifadelerini kullandı.