Açık 21.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.05.2026 06:35

Kolombiya'da gastronomi diplomasisi

Türk Mutfağı Haftası kapsamında Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen etkinliklerde, Kolombiyalı şeflere uygulamalı eğitim verilirken, Anadolu'nun eşsiz lezzetleri yabancı misyon temsilcilerinin beğenisine sunuldu.

Kolombiya'da gastronomi diplomasisi
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 21-27 Mayıs'ta kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği tarafından başkent Bogota'daki uluslararası bir eğitim kurumunda görev yapan mutfak personeli ve şeflere yönelik uygulamalı Türk yemekleri atölyesi düzenlendi.

Atölyede yoğurt çorbası, kısır, köfte ve tavuk sote gibi Türk mutfağının öne çıkan lezzetlerinin yapımı uygulamalı olarak anlatıldı.

Hazırlanan yemekler, öğle yemeğinde öğrencilere ikram edildi ve farklı milletlerden öğrenciler Türk mutfağını tanıma fırsatı buldu.

Etkinlik, öğrenciler ve okul yönetimi tarafından ilgiyle karşılanırken, Türk mutfağının lezzetleriyle ilgili olumlu geri dönüşler alındı.

Türk Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen davette ise Bogota'da görev yapan büyükelçiler ve yabancı misyon temsilcileri ağırlandı.

Etkinlikte, Anadolu'nun farklı bölgelerinden Türk yemekleri ve tatlıları misafirlere ikram edildi.

Programda misafirlere Türk Mutfağı Haftası'nın amacı ve bu yılın "Bir Sofrada Miras" teması hakkında bilgi verildi.

Türk mutfağının sadece gastronomi değil, aynı zamanda kültürel mirasın önemli bir parçası olduğu vurgulandı.

ETİKETLER
Kolombiya Gastronomi
Sıradaki Haber
İran'a yaptırım resti: Trump kapıları kapattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:27
İran'dan ABD hava üssüne misilleme
07:16
İran'dan Trump'a "geri adım yok" mesajı
06:34
Bayramın ikinci günü 15 il için kuvvetli yağış uyarısı
06:26
İran'a yaptırım resti: Trump kapıları kapattı
06:16
Suudi Arabistan'dan hacıların sağlık durumu hakkında açıklama
01:18
İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay görevden uzaklaştırıldı
Meteorolojiden 15 kente "kuvvetli yağış" uyarısı
Meteorolojiden 15 kente "kuvvetli yağış" uyarısı
FOTO FOKUS
Ankara'da kesimden kaçan kurbanlık kornaya bastı
Ankara'da kesimden kaçan kurbanlık kornaya bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ