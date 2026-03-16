Gündem
TRT Haber 16.03.2026 18:53

'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında 'salon düzeni' krizi

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının bugünkü beşinci oturumu yapılamadı. Avukatlara ayrılan yere oturan CHP Milletvekili Özer'den izleyici bölümüne geçmesi istendi ancak Özer yerinden kalkmadı. Özer'in kalkması yönündeki uyarılara "Gelin zorla çıkarın" cevabını vermesi üzerine mahkeme başkanı duruşmayı yarına erteledi.

'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında 'salon düzeni' krizi

"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasının beşinci oturumu, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki duruşma salonunda görülecekti.

107'si tutuklu toplam 407 sanığın bulunduğu davada tutuklu sanıklar salona alındı.

Mahkeme başkanı duruşmaya başlamak üzere salona geldi. O sırada vekaleti bulunmayan CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer, avukatlara ayrılan bölümde oturuyordu.

Mahkeme başkanı, vekaleti olmadığı için milletvekilinin izleyici bölümüne geçmesi gerektiğini söyledi. CHP Milletvekili Özer ise yerinden kalkmadı. Mahkeme Başkanı uyarısını tekrarladı. Bunun üzerine CHP'li Turan Taşkın Özer’in “Önümde iddianame açık not alıyorum. Gelin Zorla çıkarın beni” şeklinde konuştu. Bunun üzerine mahkeme başkanı duruşma salonundan ayrıldı.

Tartışmaların ardından mahkeme başkanı, salon düzeninin sağlanamadığı gerekçesiyle duruşmayı yarına erteledi.

Yarınki oturumun, sanık Ümit Polat'ın çapraz sorgusu ve avukatların savunmasıyla devam etmesi bekleniyor.

Tedbir talebi

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, güvenlik tedbirlerinin artırılması amacıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzekkere yazdı.

Müzekkerede, yargılamanın sağlıklı yürütülmesi, sanıkların savunmalarının tamamlanabilmesi ve duruşma düzeninin korunmasının amaçlandığı belirtildi.

Bu doğrultuda bir sonraki oturumda salona alınacak kişilerin sınırlandırılması istendi. Buna göre salona yalnızca sanıklar ve avukatları, müştekiler ve avukatları, basın mensupları ile tutuklu sanıkların birinci ve ikinci derece yakınlarının alınması talep edildi.

Bunlar dışındaki kişilerin salona alınmaması istendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin talebi doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na yazı yazdı.

Yazıda, mahkeme ara kararının uygulanması, yerleşke çevresi ile duruşma salonu girişinde gerekli tedbirlerin alınması ve suç teşkil edebilecek eylemlere yönelik Başsavcılık'tan talimat alınması istendi.

Sıradaki Haber
Dışişleri'nden İsrail’in Lübnan’a saldırılarına tepki
SON HABERLER
18:27
AB'den Çin ve İran şirketlerine siber saldırı yaptırımı
17:55
Dışişleri'nden İsrail’in Lübnan’a saldırılarına tepki
17:03
Dışişleri Bakanı Fidan, Portekizli mevkidaşı Rangel ile görüştü
16:57
İsrail ordusu, Tahran’da askeri uzay programları merkezini hedef aldığını iddia etti
16:49
Bakan Güler, İtalya Savunma Bakanı Crosetto ile bir araya geldi
17:21
Bakan Memişoğlu duyurdu: Sağlıklı yaşam turizmi için mevzuat hazırlanıyor
İlber Ortaylı'ya veda
Şırnak'ta sel anı kamerada: Güvenlik görevlisi son anda kaçtı
