Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan Başbakanı Şerif ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, Türkiye ile Pakistan ilişkilerini her alanda daha ileri taşımak için adım atmayı sürdüreceklerini belirttiği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Pakistan’ın kardeş ülkeler ile birlikte bölgemizdeki çatışma sürecini sona erdirmek, barış ve istikrarı tesis etmek için çaba sarf ettiğini, ara buluculuk gayretlerinin değerli olduğunu, müzakerelerin müspet sonuçlanmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Pakistan Başbakanı Şerif’in ve kardeş Pakistan halkının Kurban Bayramını da tebrik etti.