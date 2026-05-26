DSÖ: KDC'de 10 milyon kişi açlıkla karşı karşıya

Ghebreyesus, sosyal medya hesabından, KDC'deki Ebola salgını ve açlığa ilişkin paylaşımda bulundu.

KDC'deki Ituri eyaletinin Ebola salgınının merkez üssü olmasının yanı sıra akut açlığın en çok etkilediği bölgelerden biri olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "En son yayımlanan Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) verileri, Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu ve Tanganyika genelinde yaklaşık 10 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğunu gösteriyor" ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, bu açlık krizinin çatışma ve ekonomik baskıların yanı sıra temel hizmetlere erişimin sınırlı olmasından ve altyapının zayıflamasından da kaynaklandığına işaret etti.

"Açlıktan zayıflayan insanlar, enfeksiyonlara karşı çok daha savunmasızdır"

Etkilenen birçok bölgedeki sağlık tesislerinin, ya işlevsiz durumda ya da güvenlik olmaması nedeniyle ciddi kısıtlamalar altında çalıştığını aktaran Ghebreyesus, "Kötü yol koşulları, mal ve insani yardımın hareketini daha da kısıtlıyor. Açlık ve hastalık, eski dostlardır. Açlıktan zayıflayan insanlar, enfeksiyonlara karşı çok daha savunmasızdır" değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ ve 55 insani yardım ortağının, KDC'de etkilenen bölgelerde akut yetersiz beslenme tedavisi dahil temel sağlık hizmetleri sağladığını hatırlatan Ghebreyesus, "Ancak çalışmalarımız, şiddet ve ulaşılması en zor topluluklardan bazılarına erişimin sınırlı olması nedeniyle engellenmeye devam ediyor" ifadesini kullandı.

Ghebreyesus, KDC hükümeti ve ortaklarıyla Ebola salgınını sona erdirmenin yanı sıra bu durumdan etkilenen toplulukların daha geniş insani ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için devam eden krize yönelik müdahaleyi artırmaya devam edeceklerini belirtti.

Acilen yeterli fonla, sürdürülebilir ve güvenli erişime ihtiyaç duyduklarının altını çizen Ghebreyesus, bunların tesis edilmesi halinde daha etkili faaliyetler yürütebileceklerini kaydetti.

Ebola salgını KDC'de yeniden görüldü

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından ülkede 15 Mayıs'ta Ebola salgını ilan edilmişti.

DSÖ, 17 Mayıs'ta Ebola salgını nedeniyle "uluslararası halk sağlığı acil durumu" ilan etmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgın, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış bir tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölümüne neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıktı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verildi.

Aralık 2013’te Batı Afrika’da yayılmaya başlayan Ebola virüsü, Gine, Liberya ve Sierra Leone’de 2014-2017 yıllarında etkili oldu. Salgında yaklaşık 30 bin kişiye virüs bulaşırken, 11 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.