Rusya’dan ABD’ye “vize engeli” tepkisi

Nebenzia, "BM Şartı'nın amaç ve ilkelerini savunmak ve BM merkezli uluslararası sistemi güçlendirmek" başlığı altında toplanan BMGK'da konuştu.

Bu ay BMGK dönem başkanlığını yürüten Çin Dışişleri Bakanlığınca BMGK toplantısına katılmak üzere davet edilen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alimov'un vize talebinin, ABD tarafından reddedildiğini aktaran Nebenzia, "Rusya'nın bakan düzeyinde bugünkü toplantıda temsil edilmesi gerekiyordu" dedi.

Nebenzia, ABD'nin vize reddini eleştirerek, "Bunu, sadece Washington'ın BM Anlaşması uyarınca tüm üye devlet yetkililerine istisnasız erişim sağlanması yükümlülüğünün ihlali olarak değil, Çin'in BMGK başkanlığına ve bugün görüşülen konuya karşı gösterilen vahim bir saygısızlık olarak da görüyoruz" ifadelerini kullandı.