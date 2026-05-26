Parçalı Bulutlu 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.05.2026 19:17

Rusya’dan ABD’ye “vize engeli” tepkisi

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) katılmak üzere New York'a gelmek isteyen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Alimov’a, ABD'nin vize vermediğini açıkladı.

Rusya’dan ABD’ye “vize engeli” tepkisi

Nebenzia, "BM Şartı'nın amaç ve ilkelerini savunmak ve BM merkezli uluslararası sistemi güçlendirmek" başlığı altında toplanan BMGK'da konuştu.

Bu ay BMGK dönem başkanlığını yürüten Çin Dışişleri Bakanlığınca BMGK toplantısına katılmak üzere davet edilen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alimov'un vize talebinin, ABD tarafından reddedildiğini aktaran Nebenzia, "Rusya'nın bakan düzeyinde bugünkü toplantıda temsil edilmesi gerekiyordu" dedi.

Nebenzia, ABD'nin vize reddini eleştirerek, "Bunu, sadece Washington'ın BM Anlaşması uyarınca tüm üye devlet yetkililerine istisnasız erişim sağlanması yükümlülüğünün ihlali olarak değil, Çin'in BMGK başkanlığına ve bugün görüşülen konuya karşı gösterilen vahim bir saygısızlık olarak da görüyoruz" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Rusya ABD Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
İsrail'in Lübnan'a hava saldırısında 4 kadın yaşamını yitirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:54
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kerkük Valisi Ağa'yı kabul etti
18:51
İsrail'in Lübnan'a hava saldırısında 4 kadın yaşamını yitirdi
18:32
Sakarya'da karaya oturan geminin çevresinde denize girmek yasaklandı
18:08
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
17:51
İsrail'den Güney Lübnan’da yeni kara harekatı
17:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü
İstanbul Boğazı turkuaz renge büründü
İstanbul Boğazı turkuaz renge büründü
FOTO FOKUS
İstanbul çiçeklerine Singapur'da yoğun ilgi
İstanbul çiçeklerine Singapur'da yoğun ilgi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ