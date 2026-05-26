İran'da uluslararası internet erişimi aylar sonra aşamalı olarak yeniden sağlandı

İran'ın yarı resmi haber ajansı ISNA'nın haberinde, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın talimatıyla uluslararası internet erişiminin yeniden sağlanması sürecinin aşamalı olarak devam ettiği kaydedildi.

Haberde, kararın uygulanmasında herhangi bir duraksama olmadığı ve sabit hatlar üzerinden uluslararası internete erişimin yeniden başlatıldığı ifade edildi.

Siber Alanı Düzenleme ve Yönlendirme Merkezi Başkanı ve Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif de ABD merkezli X hesabından yaptığı açıklamada, Pezeşkiyan'ın talimatı ve hükümetin vaadi doğrultusunda "siber alana özgür ve düzenlenmiş erişim" için ilk adımın atıldığını belirtti.

Arif, "İnternetin yeniden açılmasıyla birlikte, akıllı hizmetler sorunsuz hale getirilecek ve bu şekilde sistem ve İran'ın yanında duran halkın talepleri gerçekleştirilecek, bilgi temelli kalkınma ve bilimsel otorite önündeki engeller kaldırılacaktır." ifadelerini kullandı.

İran'da uluslararası internet erişimi, ocak ayında şiddet eylemlerine dönüşen gösteriler sırasında kısıtlanmış, daha sonra normale dönmüştü. Ancak ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran, interneti uluslararası erişime tamamen kapatmıştı.