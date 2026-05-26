Dünya
AA 26.05.2026 16:40

Der Spiegel: ABD NATO’ya yaptığı askeri katkıları keskin şekilde azaltacak

ABD’nin Avrupalı müttefiklerine NATO’ya yaptığı askeri katkıları önemli ölçüde azaltmayı planladığını bildirdiğini ve bu açığı kapatmak için hızlı hareket etmeleri konusunda uyarıda bulunduğu öne sürüldü.

Alman Der Spiegel dergisinde yer alan haberde, geçen hafta Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen gizli bir toplantıda üst düzey bir Pentagon yetkilisinin Avrupa müttefiklerine ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin planları hakkında bilgi verdiği ve Avrupa yetkililerinin planlanan kesintinin boyutuna şaşırdıkları iddia edildi.
 
Ayrıca ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in temsilcisi Alexander Velez-Green'in müttefiklere, ABD'nin NATO'nun hazır kuvvet havuzuna çok daha az kaynak ayırmayı planladığını söylediği aktarıldı.
 
Bu plan kapsamında, konuşlandırılabilir insansız hava araçları, savaş uçakları, havada yakıt ikmali yapan uçakların yanı sıra savaş gemileri ve diğer deniz kuvvetleri sayısında da azalma olacak.
 
ABD'nin NATO'ya tahsis ettiği uçakların sayısını ciddi oranda azaltacağı ileri sürülen haberde, ayrıca Washington'un Avrupalı müttefiklerine kıtada nükleer caydırıcılık güçlerini sürdüreceğini, ancak Avrupa ülkelerinin konvansiyonel savunma konusunda birincil sorumluluğu üstlenmesini beklediğini ilettiği ifade edildi.
ABD NATO Almanya
