Dünya
AA 26.05.2026 15:39

İsrail Gazze'de arife günü sivilleri vurdu: 5 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun arife günü Gazze Şeridi'nde sivillerin toplandığı bir alanı hedef aldığı saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail Gazze'de arife günü sivilleri vurdu: 5 kişi hayatını kaybetti
[Temsili Fotoğraf: AA Arşiv]

Ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail, Kurban Bayramı arifesinde sivilleri vurdu.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'nda sivillerin toplandığı alanı bombaladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Ölen Filistinlilerin yakınları, hastanede gözyaşlarına boğuldu

Hayatını kaybedenlerin naaşları ile yaralılar Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

Hastaneye gelen ve yakınlarının hayatını kaybettiğini öğrenen Filistinliler gözyaşlarına boğuldu.

Bir Filistinlinin, saldırıda ölen yakınının cansız bedenine sarılarak vedalaştığı, çevresindekilerin ise onu teskin etmeye çalıştığı anlar sosyal medyaya yansıdı.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
