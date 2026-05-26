Kuveyt'te 'Türk Mutfağı Haftası' etkinliği düzenlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 21-27 Mayıs'ta kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliği tarafından bir otelde düzenlenen etkinlikte davetlilere, açık büfe sunumun yanı sıra canlı istasyonlarda hazırlanan çeşitli geleneksel Türk lezzetleri ikram edildi.

İstasyonlarda, mantı, çiğ köfte, çarşaf ve paçanga böreği gibi geleneksel yemekleri ve Türk kahvesi ile çayı sunuldu.

Etkinliğe, Kuveyt Ulusal Kültür, Sanat ve Edebiyat Konseyi (NCCAL) temsilcilerinin de yer aldığı üst düzey Kuveytli yetkililer, diplomatik misyon temsilcileri, şefler, yemek sektörü temsilcileri ve gastronomi alanındaki içerik üreticileri ile iş dünyası ve sivil toplum örgütlerinden konuklar katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez, Türk Mutfağı Haftası’nın bu yılki programını organize etmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Bu yılın teması "Bir Sofrada Miras"a değinen Büyükelçi Sönmez, "Sofra, bir arada olmanın en kadim dilidir. Yemek, insanları zamanın ötesinde birbirine bağlar." dedi.

Konuşmasında Türk mutfak mirasının derinliğine vurgu yapan Sönmez, Türk kültüründe yemeğin çok daha geniş bir anlam taşıdığını, yemek hazırlamanın ve paylaşmanın başlı başına bir anlatım biçimi olduğunu, bunun nesilden nesile aktarılan köklü bir geleneği yansıttığını kaydetti.

Büyükelçi Sönmez, etkinliğin kültürlerarası ortak değerlerin daha çok tecrübe edildiği Kurban Bayramı arifesine denk gelmesinin taşıdığı anlama da dikkati çekti.

Türkiye ile Kuveyt arasındaki ortak kültürel bağlara da değinen Sönmez, özellikle misafirperverlik ve cömertlik anlayışının iki toplumda da güçlü bir ortak payda oluşturduğunu aktardı.

Her iki ülkede de misafir ağırlamanın ve sofrada bir araya gelmenin büyük önem taşıdığını ifade eden Sönmez, Türk Mutfağı Haftası’nı "kültürler arasında bir köprü ve Kuveyt’teki dostlara, yalnızca Türk mutfağının lezzetlerini değil, bu lezzetlerin taşıdığı hikayeleri, gelenekleri ve duyguları da tanıma fırsatı sunan bir davet" olarak nitelendirdi.

Sönmez, sofraların her iki kültürde de içten bir cömertlikle kurulduğunu ve paylaşılanın çoğaldığını, anlamını birliktelikten aldığını kaydetti.

Program kapsamında Kuveyt Türk Okulu öğrencileri tarafından sergilenen halk oyunları gösterisi katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.