İsrail yönetiminin Lübnan'a yönelik saldırıları artırma kararı aldığı belirtildi

İsrail'de yayın yapan Walla haber sitesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, kararın Hizbullah'ın İHA ile düzenlediği saldırılar karşısında etkisiz kalınması neticesinde alındığı aktarıldı.

Walla'ya konuşan üst düzey bir güvenlik yetkilisi, ordunun Lübnan'a yönelik saldırılarının kapsamının genişletileceğini ve Hizbullah'a karşı sahada farklı askeri yöntemleri devreye sokacağını ifade etti.

Haberde, ordu komuta kademesinin kabineye ilettiği raporlarda ABD ile İran arasındaki müzakerelerin sonuçlarını bekleme stratejisinin Lübnan sahasında elde edilen "başarıları baltaladığı" ve Hizbullah'a karşı askeri caydırıcılığı zayıflattığı uyarısında bulunduğu aktarıldı.

İsrail ordusu, kuzeydeki yerleşimlere kısıtlamalar getirdi

İsrail ordusu İç Cephe Komutanlığı, ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıların artırılması kararı çerçevesinde ülkenin kuzeyindeki yerleşimler için yeni kısıtlamalar getirdiğini duyurdu.

İsrail'in kuzeyinde açık ve kapalı alanlardaki toplu etkinliklere kısıtlamalar getirildi. Kapalı alanlarda en fazla 200 kişinin toplanmasına izin verilirken açık alanlarda bu sayı 50 ile sınırlandırıldı.

Lübnan sınır hattındaki 43 İsrail yerleşiminde eğitim faaliyetlerinin yalnızca yakınlarında sığınak olan okullarda sürdürülmesi kararlaştırıldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD ara buluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 185 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.