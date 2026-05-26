AA 26.05.2026 06:45

Arnavutluk'ta Türk lezzetleri tanıtıldı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte "Bir Sofrada Miras" teması çerçevesinde Türk lezzetleri tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliğince gerçekleştirilen etkinlikte geleneksel Türk lezzetleri tanıtıldı.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Barış Ceyhun Erciyes'in ev sahipliğinde, Büyükelçilik konutunda düzenlenen programa Arnavutluk'taki yabancı misyon temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.​​​​​​​

Erciyes, burada yaptığı konuşmada, bu yıl Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinin 5'incisinin düzenlendiğine işaret ederek, "Yemek sadece yemek yemekten ibaret değildir. Yemek, insanları bir araya getiren, sıcak ve samimi bir yoldur ve dostluk, dayanışma anlamına gelir." diye konuştu.

Türk mutfağı ve kültürünün zenginliğine değinen Büyükelçi Erciyes, Türk mutfağının, sadece Türkiye'nin değil, Orta Doğu'dan Balkanlar'a uzanan ortak bir mirasın ürünü olduğunu söyledi. ​​​​​​​

